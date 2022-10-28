Жители Тюмени, Югры и Ямала стали больше экономить на покупках

В сентябре потребительские расходы в регионах "тюменской матрешки" продолжили снижаться. Под влиянием сдержанного потребительского спроса, а также расширения предложения отдельных видов товаров замедлилась инфляция, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В сентябре 2022 года жители Тюменской области, Югры и Ямала в условиях неопределенности придерживались сберегательной модели поведения, отказываясь от приобретения дорогостоящих товаров, сохраняя деньги на банковских счетах и в наличной форме. При этом заметного снижения потребительских расходов на продукты питания не отмечалось.

Инфляция продолжила замедляться. В Тюменской области в сентябре годовой показатель составил 9,7%, в ХМАО-Югре – 9%, в ЯНАО – 10,5%. Сдерживающее влияние на цены оказывало расширенное поступление на прилавки магазинов отечественного, в том числе тюменского нового урожая овощей в большем объеме, чем годом ранее. В сегменте непродовольственных товаров расширению предложения способствовало налаживание механизма параллельного импорта.