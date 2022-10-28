С начала 2022 года 24 тюменца получили травмы на производстве

По данным Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в первом полугодии 2022 года на производстве пострадали 183 человека, что на 20 человек (10%) меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, по итогам 9 месяцев тяжелые травмы получили 24 человека - на 16 человек (40%) меньше, чем за тот же период 2021 года.

Заключительное в текущем году заседание областной межведомственной комиссии по охране труда провел заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Заседание комиссии прошло в расширенном составе с участием представителей органов местного самоуправления и представителя прокуратуры Тюменской области.

В числе самых травмоопасных отраслей продолжают оставаться обрабатывающее производство, строительство, деятельность в области здравоохранения и соцуслуг, транспортировка и хранение, сельское хозяйство.

Основными причинами производственного травматизма являются нарушение требований безопасности труда и неудовлетворительная организация производства работ.

"В связи с этим Алексей Райдер отметил, что необходимо наращивание потенциала предупредительных мер и профилактической работы. А для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон в решении вопросов сокращения производственного травматизма", - сообщили в региональном правительстве.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, рассказывая про профилактику травматизма, сообщил отметил, что проведено более 400 информационных, пропагандистских и практических мероприятий, размещено более 100 материалов в СМИ Александр Анатольевич также обратил внимание органов местного самоуправления на их участие в решении вопросов сокращения производственного травматизма.