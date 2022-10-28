Трассы Тюменской области готовы к зиме

Специалисты Уралуправтодора проверили подрядные организации, обслуживающие дороги Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО. Специалисты ФКУ проинспектировали производственные базы и площадки хранения противогололедных материалов.

Особое внимание уделили качеству заготовленных материалов и состоянию снегоуборочной техники. Напомним, что протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ "Уралуправтодор", составляет 2297,114 км, на которых расположены 214 мостовых сооружений, 2446 шт. труб.

Определены 29 потенциально опасных участков (подъемы, спуски, участки, подверженные гололеду), где возможны затруднения в организации движения транспорта при возникновении неблагоприятных погодных условий. Определены 93 площадки для временной стоянки транспорта, кроме того возможно использование 92 площадок объектов дорожного сервиса.

Для борьбы с гололедом заготовлено песка – 100% (2,6 тыс. м3), песко-соляной смеси (ПСС) – 100% (220,10 тыс. т).

Проверены 42 базы хранения противогололедных материалов, базы готовы на 100%; также проверка прошла на 46 теплых стоянках для техники, 39 помещениях для отдыха и обогрева рабочих и водителей, 39 отопительных системах.

Готовность дорожно–эксплуатационной техники для содержания автомобильных дорог в зимний период составляет 100%. Обслуживать трассы зимой будут 440 ед. техники, включая КДМ, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, машины прикрытия. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС/GPS и всем необходимым сигнальным оборудованием для безопасности при проведении работ. Кроме того, подрядные организации ведут круглосуточное патрулирование на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, запись с которых в онлайн-режиме круглосуточно поступает диспетчеру "Уралуправтодора".

Кроме того, в ФКУ "Уралуправтодор" установлены 209 видеокамер, работает 59 метеостанции, 24 табло переменной информации для информирования пользователей дорог. С помощью метеостанций и видеокамер диспетчеры передают подрядным организациям в режиме реального времени информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки.

Для ликвидации нештатных и предупреждения чрезвычайных ситуаций в ФКУ "Уралуправтодор заключены соглашения об организации информационного взаимодействия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с территориальными подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, а также Центральным военным округом.