Мобилизованные тюменцы начали получать региональную выплату

Первая партия мобилизованным жителей Тюменской области получила по 100 тысяч рублей единовременных выплат из регионального бюджета, сообщает информационный центр правительства ТО.

Напомним, такое решение принял Губернатор региона Александр Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан.

Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных тюменцев в течение 3 рабочих дней после получения сведений из Военного комиссариата Тюменской области.

Пока выплаты получила только "первая партия" мобилизованных. Заявления писать не нужно, все начисления производятся автоматически, специалисты перечисляют средства максимально оперативно, так как понимают важность этой поддержки.

Выплата не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения мер соцподдержки, то есть, если человек получал пособие, которое рассчитывалось исходя из дохода, то выплаты не повлияют на расчет пособия.