В Исетском районе завершилось строительство племенного репродуктора

ООО "Племенная индейка" получило заключение о соответствии построенного племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе требованиям проектной документации, сообщает ГУС ТО.
Объект предназначен для выращивания ремонтного молодняка индейки с целью комплектования родительского стада после его продуктивного использования путем перевода на площадку родительского стада.
"Проектом применены прогрессивные технологии в области выращивания ремонтного поголовья индейки с высоким уровнем биозащиты. Всего компания построит десять площадок, которые будут располагаться на большом расстоянии друг от друга", - подчеркнул инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Лаптев.
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