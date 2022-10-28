В Исетском районе завершилось строительство племенного репродуктора

ООО "Племенная индейка" получило заключение о соответствии построенного племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе требованиям проектной документации, сообщает ГУС ТО.

Объект предназначен для выращивания ремонтного молодняка индейки с целью комплектования родительского стада после его продуктивного использования путем перевода на площадку родительского стада.

"Проектом применены прогрессивные технологии в области выращивания ремонтного поголовья индейки с высоким уровнем биозащиты. Всего компания построит десять площадок, которые будут располагаться на большом расстоянии друг от друга", - подчеркнул инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Лаптев.