Тюменские аграрии завершили уборку урожая

Тюменские хозяйства на 100 процентов завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор в первоначально оприходованном весе составил более двух миллионов тонн при урожайности 29 центнеров с гектара. Это близкий к рекордному показатель, сообщает департамент АПК.

При этом в нескольких районах личные рекорды и вовсе были побиты:

В Исетском районе впервые в истории муниципального образования собрано более 200 тысяч тонн валового сбора зерна.

Ишимский район собрал 288 тысяч тонн валового сбора.

Нижнетавдинский район — чуть более 88 тысяч тонн зерна

Юргинский район — почти 84 тысячи тонн.

Окончательный вес общего тюменского "каравая" станет известен после того как зерно обработают и просушат.

Рекордную урожайность показывают овощи открытого грунта. С одного гектара собирают в среднем свыше 500 центнеров. Такого показателя не было в истории нашей области. На сегодня аграрии собрали овощей более 53 тысяч тонн.

Эффективно функционирует отрасль картофелеводства. С полей в этом году убрано почти 234 тысячи тонн "второго хлеба". Урожайность — 291 центнер с гектара.

Завершается на наших полях и основная осенняя обработка почвы под урожай уже 2023 года. Обработано 95% от потребности в 789,5 тысяч гектаров.