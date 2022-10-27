Служба занятости содействует переселению соотечественников

Ольга Ткаченко вместе с мужем и тремя детьми приехала в Ялуторовск из Киргизии благодаря государственной программе переселения соотечественников. Имея высшее образование по специальности "Иностранный (английский) язык", Ольга была долгожданным учителем в средней общеобразовательной школе №1.

"Нам тут очень нравится. Я даже представить себе не могла, что есть такой уютный город Ялуторовск", - рассказывает женщина.

Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. В нее входят 24 территории вселения, куда прибыло более трех тысяч соотечественников и членов их семей. 36% участников программы имеют высшее образование, 58% - среднее профессиональное и только 6% - общее среднее. В текущем году наш регион пополнился квалифицированными медицинскими врачами, учителями, инженерами и другими востребованными профессионалами.

Возможность переезда каждого соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально с учетом его жизненной ситуации: наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, наличие вариантов жилищного размещения, устройства детей и других вопросов. Также для участников программы предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки.

Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26 или прочитать на сайте "Переселение соотечественников".