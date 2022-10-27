в Тобольском районе готовятся к обустройству зимников

В Тобольском районе зимние автотрассы и ледовые переправы в труднодоступных поселениях обустроят к 22 декабря 2022 года. Общая протяженность зимних трасс в районе – 347 километров. По временным дорогам движется спецтранспорт, доставляют продовольствие, жители населенных пунктов Заболотья выезжают в город и соседние сёла.

Содержание зимников по условиям контракта начнется 23 декабря, средства на их устройство и содержание выделены из областного бюджета.

"С момента образования ледостава рабочие приступят к ежедневному замеру ледовых переправ. Как только толщина льда достигнет 20 см, начнётся намораживание зимников и подходов к переправам, установка ориентирующих вех и дорожных знаков", - отмечают в администрации района.

Глава района Леонид Митрюшкин:

Для людей это в буквальном смысле дорога жизни. Зимой через реки и болота мы обустраиваем 347 километров временных трасс, по которым на год вперёд завозят продовольствие, топливо, движется спецтранспорт, а жители выезжают в город и соседние деревни.

На фото - первый снег в Иземети, https://vk.com/izemet111