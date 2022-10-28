Тюменский нефтегазовый кластер в 2022 году прирос 19 участниками

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" объединяет 101 компанию, 19 из них присоединились в 2022 году, рассказал гендиректор ассоциации Александр Сакевич.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, он включён во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране.



"За год мы выросли на 19 участников - фактически до 101. Это все благодаря тому, что мы начали активно продвигать кластер не только в Тюменском регионе, но и далеко за его пределами. У кластера есть несколько уникальных инструментов, которые помогают предприятиям стать более конкурентоспособными. Прежде всего, конечно, это кооперационные цепочки, которые мы собираем для заказчиков-недропользователей из большой Тюменской области. Сегодня участниками кластера являются практически все дочерние общества "Газпромнефти", одно большое общество "Газпрома". Благодаря таким заказчикам мы можем собирать различные кооперационные цепочки. Одна из последних собрана уже не из промышленных предприятий, а больше из проектных организаций, и это тоже новые возможности не только для промышленников, но и для проектировщиков. Думаю, таких цепочек по разным направлениям у нас будет несколько", - отметил Сакевич.