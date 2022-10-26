В Тюменской области продолжается модернизация службы занятости

Отказ от неэффективных подходов к трудоустройству в пользу индивидуальной помощи каждому обратившемуся – основной вектор работы модернизированного Кадрового центра.



В рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" с 2021 года в Кадровом центре "Работа России" Тобольска и Тобольского района реализуются мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости. Основной задачей проекта является изменение технологии оказания услуг населению, переход к проактивным методам работы с клиентами.



Кадровый центр соискателям и работодателям даёт полную информацию не только об услугах службы занятости, но и услугах других ведомств. Консультанты центра содействуют решению возникающих вопросов по принципу "одного окна" в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Исходя из запросов клиентов расширяется перечень услуг, осуществляется их индивидуальное сопровождение. Применяются новые подходы к содействию занятости граждан при взаимодействии с различными структурами органов местного самоуправления.



Несколько жизненных и бизнес-ситуаций уже активно применяются в работе консультантами центра. В настоящее время разрабатываются и проходят апробацию новые жизненные и бизнес-ситуации: "Содействие трудоустройству инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии занятости", "Организация занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в областном межведомственном программном комплексе "Банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении", "Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан с учетом потребности работодателя", "Стажировка выпускников и граждан, ищущих работу, как эффективный инструмент кадровой политики".