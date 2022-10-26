Около 7 млрд рублей в 2021 году Транснефть направила на закупку оборудования и услуг в Тюменской области

Вклад в экономику Тюменской области компании "Транснефть-Сибирь" значительный. Трубопроводчики размещают заказы на поставку оборудования, материалов и оказание услуг на тюменских предприятиях и организациях. В 2021 году сумма заключенных договоров составила порядка семи миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Моор.

"Транснефть-Сибирь" - самое крупное дочернее общество ПАО "Транснефть". Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти. Здесь трудятся больше 12 тысяч человек.

Александр Моор вместе с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым осмотрели диспетчерскую компанию "Транснефть-Сибирь". Именно отсюда ведется управление нефтепроводами, которые проходят по территории сразу семи регионов России.

"Предприятие – один из ключевых стратегических партнеров нашего региона. Совместно мы реализуем крупные инвестиционные проекты. А это дополнительные налоги и новые рабочие места для земляков", - отметил Моор.