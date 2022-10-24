В Тюмени откроют экодом "Гудвин"

Первый в Тюменской области тематический коворкинг - экодом - откроется 27 октября в районе ТЦ "Гудвин", уникальную просветительскую площадку при поддержке правительства региона и "Сибура" создал региональный оператор по обращению с отходами ООО "ТЭО".

Цель проекта – стимулирование познавательного интереса и бережного отношения жителей региона к полезным материалам в составе твердых коммунальных отходов. Площадка будет работать как доступный коворкинг и место, куда тюменцы могут принести вторсырьё, которое гарантировано передадут на переработку.

Руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин:

В экодоме будут рады всем – детям, взрослым, пенсионерам, экоактивистам и новичкам, которые ещё только знакомятся с темой осознанного потребления ресурсов. Это пространство, где вам будет комфортно, уютно и интересно говорить об окружающей среде, стремиться к саморазвитию. Место, где вы сможете хорошо провести время, узнать новое, познакомиться с единомышленниками, реализовать творческие идеи и сделать свой выбор – выбор в пользу экологии.

Существенная часть экспозиций экодома посвящена полимерам. Гости экодома узнают, как выбирать и использовать пластик, чтобы он оставался ценным ресурсом, а не становился причиной экологических проблем.

"СИБУР поддерживает развитие экономики замкнутого цикла и вовлечение пластиковых отходов в повторное использование. В частности, компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen с содержанием переработанного пластика для производства изделий пищевого и непищевого применения. Проект "Экодом" позволит не только расширить инфраструктуру сбора вторсырья, но и поспособствует формированию комьюнити небезразличных к окружающей среде местных жителей, которые разделят нашу миссию", – директор по устойчивому развитию СИБУР Максим Ремчуков.

Гостей экодома ждут экологичные сувениры на память в мастерской ресайклинга от компании СИБУР – тюменцы изготовят их самостоятельно из пластиковых крышечек с помощью велошредера.

Экодом "Гудвин" расположен вблизи одноимённого торгового центра на пересечении улиц Советская и Максима Горького. После открытия площадку могут посетить все желающие. График работы экодома: вторник – суббота с 10 до 19 часов, обеденный перерыв с 14 до 15 часов.