Тюменская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по научно-технологическому развитию

Рейтинг российских регионов по науке и технологиям составлен РИА Новости, в этом году, как и в прошлом, его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, Тюменская область заняла 9 место, поднявшись на два пункта, сообщает информационное агентство.

В первой десятке рейтинга на 4 месте Нижегородская, далее идут Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Тюменская и Свердловская области. В целом, на субъекты Федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года.

Авторы рейтинга считают, что уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу равен 11,9%. И несмотря на то, что по итогам 2021 года этот показатель продемонстрировал рост на 1,1 процентных пункта, удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме снизился на 0,7 процентных пункта, составив всего 5%. Для сравнения: в 2013 году этот показатель был на уровне 9,2%.

К числу основных препятствий для роста инновационной составляющей в экономике эксперты относят высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Кроме того, до введения санкций наличие возможностей по использованию импортных компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий к собственным инновационным разработкам. В нынешних условиях вопрос собственных передовых технических решений стоит особенно остро. Эксперты предполагают, что наличие санкционных ограничений может стать стимулом для развития инноваций в России.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.