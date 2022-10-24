В Тюмени пройдёт первый Иннотех АПК

Первый форум ИННОТЕХ АПК в Тюменской области пройдет 28 октября в технологическом кластере "Пышминская долина" (Винзили), сообщает информационный центр правительства ТО.

Вопросы технического и технологического перевооружения всегда актуальны для предприятий сельскохозяйственной отрасли, но в новых экономических условиях они особо обострились. Центральной темой форума станет стратегическое развитие отрасли аграрного комплекса Тюменской области, в ее обсуждении примет участие замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

На форуме эксперты и производители также рассмотрят актуальные тенденции в сельхозпроизводстве, проблемы землепользования и плодородия почвы, беспилотные технологии в растениеводстве, новинки техники и оборудования и так далее.

"Правильно и грамотно реализованное техническое перевооружение позволяет предприятиям увеличивать объемы производства, повышать качество продукции и энергоэффективность. Самое главное в этом процессе - не упустить время. Форум позволит производителям достичь поставленных целей", - цитирует слова Чейметова информцентр.