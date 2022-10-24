Тюменские компании могут поучаствовать в конкурсе технологий кадрового суверенитета

09:50 24 октября 2022
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Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" запущен конкурс "Технологии кадрового суверенитета", заявки на участие принимаются на платформе "Смартека" до 4 ноября.

Конкурс направлен на поиск эффективных решений и практик по предоставлению гражданам и работодателям сервисов, позволяющих организовать непрерывное профессиональное развитие человека.

Практики победителей и финалистов будут рекомендованы для дальнейшего распространения и тиражирования в субъектах Российской Федерации. К участию приглашаются организации всех типов, в том числе образовательные, операторы цифровых платформ занятости, корпоративные университеты. Участник отбора может подать неограниченное количество заявок.

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