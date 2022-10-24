Предпринимателям Тюмени расскажут о доступных мерах поддержки

Круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени" организует 26 октября профильный депртамент администрации города, онлайн-встреча начнется в в 15:00.

На встрече планируется обсудить меры муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам города Тюмени, лизинг оборудования, субсидирование промышленников на возмещение первоначального взноса по договорам лизинга, а также формы и виды поддержки, представляемые Инвестагентством Тюменской области.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация, информацию можно уточнить по телефонам: 51-06-31, 51-06-32, 51-06-33.