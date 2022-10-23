В Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

Жители Тюменской области стали больше пользоваться платными услугами. Общий объем услуг в январе-августе 2022 года оказан на сумму 96 млрд 347,5 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил 87 млрд 244,7 млн рублей. С данными Тюменьстата ознакомился "Вслух.ру".

Важно отметить, что с апреля ежемесячный объем услуг стабильно превышает 12 млрд рублей, в первом квартале было более 11 млрд рублей.

По сравнению с декабрем 2021 года в регионе больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 55,6%), меньше всего – услуги образования (на 1,2%).

Услуги организаций культуры с начала года подорожали на 13%, медицинские услуги – на 10,1%, бытовые – на 9,5%, пассажирского транспорта – на 7,1%, услуги связи – на 6,1%, ЖКУ – на 6%, услуги правового характера – на 2,7%.

За год, то есть с августа 2021 года, больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 55,7%), организаций культуры (на 18,9%), бытовые услуги (на 15,1%).