В Тюменской области сокращается число безработных

Жители Тюменской области находят работу. По данным на 1 октября на учете в качестве безработных состоит 3 тыс. 655 человек, в качестве соискателей – 6 тыс. 834 человека. Месяц назад их было 3 тыс. 903 и 7 тыс. 169 соответственно. Со статистикой регионального департамента труда и занятости ознакомился "Вслух.ру".

С начала года в службу занятости обратилось 47 тыс. 419 граждан. 32 тыс. 895 человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 69,4%. Годом ранее из 62 тыс. 399 человек были трудоустроены 37 тыс. 960 (60,8%).

Опять же по данным на 1 октября, в областном банке центра занятости было 25 тыс. 268 предложений для работников. По традиции по количеству вакансий лидирует сфера строительства - 4 тыс. 265 предложений. На втором месте торговля и ремонт транспорта, где готовы принять 2 тыс. 868 работников.

Более 2 тыс. предложений в образовании (2 тыс. 373 вакансии), обрабатывающих производствах (2 тыс. 263), в госуправлении и обеспечении военной безопасности (2 тыс. 259), в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (2 тыс. 154). В сфере здравоохранения и социальных услугах 1 тыс. 592 вакансии.

Жители Тюменской области могут посмотреть вакансии от работодателей на интерактивном сайте департамента. Либо обратиться в службу занятости, которая является полноценным кадровым центром, по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.