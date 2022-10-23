За уборкой мусора будет следить нейросеть

Cистемой контроля за уборкой мусора и мониторинга мусорных площадок компании NtechLab заинтересовались в Тюменской области. Разработку ИТ-специалисты представили на XV Тюменском цифровом форуме "Инфотех — 2022".

"Сейчас три региона России используют искусственный интеллект среди уборки мусора. Камера, подключенная к программному обеспечению "смотрит" на мусорную площадку и баки. Программа понимает, вовремя ли приехал мусоровоз, оставил ли он мусор. Если какие-то баки переполнены, а в другом районе они недозаполнены, то помогает составлять маршрут. Это решение позволяет не только снизить расходы, но и приносит пользу экологии", — рассказал директор по связям с общественностью компании Александр Томас.

Также система способна определить, если в зоне вывоза припарковано транспортное средство, которое может помешать мусоровозу. До приезда грузовика система оповестит органы жилищного хозяйства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заинтересовался разработкой, он спросил о возможности решения проблемы нерегламентированного строительного мусора, который недобросоветсные граждане могут вывозить в лес и выбрасывать там, создавая несанкционированные свалки. Задача сложная, решение обсудят в ближайшее время, возможно, система видеоаналитики будет протестирована в окрестностях Тюмени, пишет ИА "Тюменская линия".

С Тюменской областью компания сотрудничает около трех лет. Регион развит, у него высокая степень цифровой зрелости, отмечает Александр Томас. "Здесь есть вся действующая инфраструктура для того, чтобы реализовывать проекты на основе искусственного интеллекта. Мы с большим интересом относимся к Тюмени, будем и дальше работать по разным направлениям", — поделился Александр Томас.