Ноябрь в Тюмени начнется фестивалем современных национальных театров "Кто ты и откуда?"

Фото - https://vk.com/teatrkosmos

В Молодежном театральном центре "Космос" с 1 по 10 ноября пройдут лаборатории в рамках фестиваля современных национальных театров "Кто ты и откуда?". Принять участие может любой желающий сообщает Moi-portal.ru.

Лаборатория театра горожан пройдет в очном формате. Участники исследуют тему национальной идентичности через театральные практики. Кураторы — драматург Зухра Яникова (Москва), певица Сюзанна Иванова (Тюмень), режиссер Карина Бесолти (Москва) и композитор Фати Бесолти (Москва). Для участия необходима регистрация. 10 ноября пройдет итоговый показ работ участников.

Лаборатория национальной драматургии пройдет в онлайн-формате. Ее будет курировать драматург и театральный педагог Элина Петрова (Санкт-Петербург). Участники напишут пьесы по теме фестиваля, итогом их работы станут сборник и онлайн-читка. Для участия также необходимо зарегистрироваться.

Элина Петрова, куратор лаборатории национальной драматургии:

Наша цель — увидеть в материалах прошлого ресурс для будущего. Участники проекта обнаружат художественный потенциал в своей биографии и биографии родных. Лаборатория — это серия онлайн встреч, в рамках которых участники сами выписывают истории своей семьи под кураторством драматурга.

Проект "Кто ты и откуда?" осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект состоит из фестиваля (с 4 по 9 ноября), лабораторий, образовательной программы и выставки.