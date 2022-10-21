Моор предложил местному бизнесу вложиться в инвестпроекты на территории Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты предложит каждому ее участнику реализовать по одному инвестпроекту на территории региона и пообещал им финансовую и административную поддержку в реализации идей.
В октябре 2022 году Торгово-промышленная палата Тюменской области отмечает 30-летний юбилей, на сегодня она объединяет более 700 предприятий и предпринимателей различных форм собственности.
"Предложил тюменским предпринимателям, которые входят в Торгово-промышленную палату региона, реализовать по одному инвестпроекту в ближайшее время. Делаем ставку на внутренние инвестиции. Уверен, именно местный капитал поможет сохранить темпы развития экономики", - сообщил губернатор в Telegram-канале.
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