Моор предложил местному бизнесу вложиться в инвестпроекты на территории Тюменской области

17:25 21 октября 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты предложит каждому ее участнику реализовать по одному инвестпроекту на территории региона и пообещал им финансовую и административную поддержку в реализации идей. 

В октябре 2022 году Торгово-промышленная палата Тюменской области отмечает 30-летний юбилей, на сегодня она объединяет более 700 предприятий и предпринимателей различных форм собственности.

"Предложил тюменским предпринимателям, которые входят в Торгово-промышленную палату региона, реализовать по одному инвестпроекту в ближайшее время. Делаем ставку на внутренние инвестиции. Уверен, именно местный капитал поможет сохранить темпы развития экономики", - сообщил губернатор в Telegram-канале. 

Теги: Александр Моор , инвестиции , предпринимательство
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