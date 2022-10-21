Специалистам в возрасте 50+ трудоустроиться помагает кадровый центр

Отделение Кадрового центра "Работа России" в Ишиме помогло трудоустроиться женщине предпенсионного возраста: специалисты помогли ей составить конкурентоспособное резюме и освоить навыки эффективной самопрезентации на собеседовании.

Всоциально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Согласие" нужен был штатный психолог и женщине предложили пройти стажировку. Три месяца гражданка работала с наставником, изучала особенности работы с подростками, а после осталась там на постоянном рабочем месте.

Отметим, что программа стажировки организуется для граждан, окончивших образовательные организации и не имеющих опыта работы по полученной специальности. При этом граждане могут быть любого возраста и иметь общий трудовой стаж как до, так и после получения документа об образовании.

Пройти стажировку на предприятии возможно в течение трех лет с даты получения документа о полученном образовании. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, а также выплачивается заработная плата и все компенсации за неиспользованный отпуск.

В настоящее время стажировку проходят 286 человек. Рабочие места были созданы по 77 профессиям, основные из которых: бухгалтер, юрист, экономист, воспитатель, системный администратор, кондитер, слесарь по ремонту автомобиля, электрик по ремонту электрооборудования и другие.

Получить консультацию можно в областном Кадровом центре "Работа России" и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.