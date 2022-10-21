Utair продолжит осенью и зимой летать в Ереван из Тюмени

Utair продолжит выполнять рейсы в Ереван из Тюмени по воскресеньям осенью и зимой, сообщает пресс-служба компании.

"В Ереван Utair летает много лет. Раньше мы выполняли полеты только из Москвы, а с конца 2021 года начали развивать это направление из регионов. Сегодня выполняем прямые рейсы в столицу Армении из 4 городов: Сургута, Москвы Санкт-Петербурга и Тюмени — и планируем наращивать количество рейсов в Ереван", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 100 направлений. Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.