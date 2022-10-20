ЗапСибНефтехим увеличил на 40% выпуск сырья для производства полиэтиленовых труб

СИБУР на 40% увеличил производство трубного полиэтилена в связи с растущим спросом на сырье для производства труб.

"Полиэтиленовые трубы стабильно пользуются высоким спросом — их широко используют при строительстве сетей газо- и водоснабжения. На ЗапСибНефтехиме нарастили выпуск материала для производства таких труб — черного трубного полиэтилена. Это поможет российским производителям трубной продукции обеспечить себя сырьем в условиях ограничений на импорт, а также удержит темпы выпуска полимерных труб российского производства на замену иностранным", - сообщают в компании.

Благодаря оперативной перенастройке производственных мощностей объем производства этой марки уже по итогам третьего квартала вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года показатель может превысить 50%.

"По итогам года объем производства всех трубных марок полимеров СИБУРа вырастет на 52%, и мы планируем продолжить расширять предложение. А это значит, что мы остаемся надежным партнером для роста и развития российских переработчиков полимеров, регулярно обеспечивая рынок необходимыми объемами сырья", - отмечают в компании.