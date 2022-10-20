Рынок труда обсудили на конкурсе "Профессиональное завтра"

Дискуссия о трудозанятости с участием студентов с инвалидностью состоялась на очном этапе V Всероссийского сетевого конкурса студпроектов "Профессиональное завтра".

Представители образования, власти и бизнеса обсудили новые тренды и вызовы в сфере труда. Социальная активность, профессиональный рост, повышение конкурентоспособности - эти установки были даны молодым людям, чтобы стать успешным.

Рынок труда динамично меняется, поэтому важно расширять спектр своих компетенций. Одной из основных мер по содействию занятости молодежи является профессиональная ориентация, цель которой помочь молодым людям выбрать профессию, место работы или учебы с учетом состояния здоровья, их склонностей и интересов, а также складывающейся конъюнктуры на рынке труда.

В течение 9 месяцев 2022 года участниками профориентационных мероприятий стали более 10,8 тыс. молодых людей, из них 304 человека с инвалидностью и ОВЗ. Профориентационное сопровождение помогает людям с инвалидностью выбрать профессию с учетом особенностей здоровья, складывающейся ситуации на рынке труда, способствует занятости и социальной адаптации в обществе.

Для мотивации работодателей к созданию рабочих мест служба занятости реализует ряд мероприятий: организация общественных работ; создание временных рабочих мест; компенсация работодателям затрат на заработную плату; организация стажировки для студентов и выпускников, ищущих работу; создание дополнительных рабочих мест (для инвалидов, многодетных родителей, родителей детей–инвалидов).

Вовлекать инвалидов и лиц с ОВЗ в трудовую деятельность во многом помогает выстроенная система межведомственного взаимодействия органов государственной власти, образовательных организаций, общественных организаций инвалидов и работодателей. И это хорошо просматривается на примере конкурсного движения профессионального мастерства "Абилимпикс". По сравнению с 2016 годом, прирост количества компетенций составил четыре раза, а число участников увеличилось в шесть раз, расширяются и возрастные линейки.

"Мы работаем над повышением престижа рабочих профессий, методами и формами трудоустройства инвалидов. Доля трудоустроенных инвалидов выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 67,6% от числа обратившихся, - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.