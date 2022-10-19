Тюменская область вошла в тройку лидеров по работе с НКО

Минэкономразвития России скорректировало рейтинг регионов РФ за 2021 год и Тюменская область, которая ранее занимала в нем четвертую позицию, поднялась на третье место. Рейтинг составляется с 2018 года. За это время Тюменская область поднялась с 32-го (за 2017 год) на 3-е место.

Согласно скорректированному рейтингу, из 85 субъектов Российской Федерации в тройку лидеров рейтинга за 2021 год вошли Ханты-Мансийский автономный округ (1 место; 58,62 балла), Республика Башкортостан (2 место; 54,18 баллов), Тюменская область (3 место, 52,97 балла).

Рейтинг рассчитан по 20 показателям, наш регион лидирует по показателям "Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году), в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации"; "Доля негосударственных организаций, проводивших культурно-массовые и просветительские мероприятия за счет средств субъекта РФ, в общем числе организаций всех форм собственности, проводивших данные мероприятия", "Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников организаций по видам экономической деятельности" и др.

Также по итогам рейтинга Тюменская область является одним из лидеров по передаче услуг социально ориентированным НКО в сфере отдыха и оздоровления и межотраслевых услуг.

Лидирующие позиции Тюменская область достигла благодаря системной работе региональной команды: исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, деятельности региональных и муниципальных ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития России проводит начиная с 2018 года. По итогам рейтинга субъектов РФ за 2017 год Тюменская область занимала 32 место, за 2018 год - 20 место, за 2019 год — 10 место, в 2020 году Тюменская область вошла в пятерку лидеров, заняв 4 место.