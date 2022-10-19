Мобилизованные тюменцы получат по 100 тысяч рублей

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Единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей получат все жители региона, призванные в ряды ВС РФ по частичной мобилизации, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Дорогие земляки, частичная мобилизация большой и сложный процесс! Пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы. Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что аналогичные разовые выплаты получают добровольцы, записавшиеся по контакту в именные спецподразделения области.