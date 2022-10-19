В Тюмени пройдет Неделя моды

16:00 19 октября 2022
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В торгово-выставочном центре "Домэкспо" с 21 по 23 октября состоится Неделя моды. Сибирь. Новые коллекции покажут около 30 дизайнеров из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара и Тюмени.

В мероприятии принимают участие дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры.

По 24-метровому подиуму пройдутся не только взрослые, но и дети.

Это отличная возможность для брендов обустроить корнер для продажи и выяснить, насколько тюменцам интересен их продукт. Вход по регистрации

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