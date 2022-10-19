В Технопарке Тюмени стартовал ИНФОТЕХ-2022

Тюменский цифровой форум "ИНФОТЕХ - 2022" в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек, главной темой является цифровая независимость.

На Инфотехе представлены лучшие региональные и федеральные IT-решения, форум объединяет более 70 деловых мероприятий и 50 экспертов сферы цифровой экономики, разработки IT-сферы, перспективы для IT-специалистов, меры поддержки и развития. В этом году мероприятие пройдет в 15-й раз,

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:

Внимание в ходе конференции будет уделено самым актуальным вызовам - кибербезопасности достижению технологического суверенитета, котором неоднократно говорил Президент России. Не зависимость от иностранных решений, защищенность отечественных информсистем цифровое развитие регионов должны стать основой нашей работы в текущих условиях. Рассчитываем, что заявленная команда спикеров сможет предложить нужные инструменты и подходы на пути решения этих задач.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Тюменская область стабильно входит в 10 лучших субъектов по уровню цифрового развития. Система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена более чем в 35 субъектах России, отмечают в информационном центре правительства ТО.