Специалистам по охране труда в Тюмени устроили тренинг

Союз "Региональное объединение работодателей Тюменской области" и Тюменский Межрегиональный центр охраны труда при поддержке Главного управления строительства Тюменской области и департамента труда и занятости населения провели для специалистов предприятий семинар-тренинг "Культура безопасности как основополагающий принцип безопасности".

Спикером семинара вступила Юлия Сотникова - бизнес-тренер НАСДОБР, независимый эксперт-консультант в области культуры безопасности, официальный инструктор VIZION ZERO. По мнению директора департамента труда Александра Сидорова, тренинг даст новый импульс для решения задач, связанных с безопасностью труда:

Ставим пред собой стратегические задачи, которые предстоит решить, объединив усилия с социальными партнерами. Во-первых, необходимо продолжить формирование культуры безопасности труда в организациях. Во-вторых, нужно повышать производительность труда за счет улучшения условий труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В-третьих, внедрять во всех организациях систему управления охраной труда, основным элементом которой является оценка профессиональных рисков.

Председатель правления, исполнительный директор Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области" Анатолий Лазаренко отметил, что формат позволит охарактеризовать основные положения концепции культуры безопасности и развить компетентность руководителей в области понимания и применения принципов культуры безопасности в организации.