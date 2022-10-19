Правительство РФ установило допустимую долю иностранных работников на 2023 год

Правительство Российской Федерации установило на 2023 год допустимую долю иностранных работников в организациях, осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды экономической деятельности (Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 года № 1751).

Хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 2023 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с указанным постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации. Даже если при государственной регистрации вид деятельности, указанный в постановлении, является дополнительным.

Действие постановления не распространяется граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, а также на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.