Правительство РФ установило допустимую долю иностранных работников на 2023 год

Правительство Российской Федерации установило на 2023 год допустимую долю иностранных работников в организациях, осуществляющих на территории Российской Федерации определенные виды экономической деятельности (Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 года № 1751).
Хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 2023 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с указанным постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации. Даже если при государственной регистрации вид деятельности, указанный в постановлении, является дополнительным.
Действие постановления не распространяется граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, а также на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.
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