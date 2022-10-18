Тюменская область и ПП "Россия – страна возможностей" договорились о Центре компетенций

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Подписана дорожная карта сотрудничества Тюменской области и президентской платформы "Россия – страна возможностей", участники стратсессии уже обсудили планы взаимодействия, в том числе создание регионального Центра компетенций.

Встреча прошла во вторник в Школе перспективных исследований ТюмГУ.

"Единый региональный центр компетенций будет работать со всеми вузами Тюменской области, а впоследствии, и со школами. Студенты получат цифровое портфолио, доступ к стажировкам и вакансиям в местных компаниях, а работодателям будет доступна база данных о студентах и выпускниках", - сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Участниками мероприятий на базе платформы за все время стали более 150 000 жителей области. В число финалистов различных конкурсов, проектов и олимпиад вошли свыше 1500 тюменцев, победителями стали более 700.

Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер:

Помимо органов исполнительной власти, в этой работе очень значимо участие деловых кругов региона, и я благодарю наше предпринимательское сообщество за помощь в разработке дорожной карты.

Сегодня для студенчества и сферы образования в нашем регионе произошло важное событие. Было принято решение создать региональный Центр компетенций. Региональный центр будет не только оценивать soft skills студента, но и помогать развивать и повышать их. Уверена, в такой связке университет–студент–работодатель мы сможем успешно решить все кадровые вопросы в пользу каждого участника проекта", - прокомментировала событие ректор ТИУ Вероника Ефремова.