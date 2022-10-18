Жителям Тюменской области напомнили о правильной утилизации автопокрышек

Тюменцы массово начали менять шины с летних на зимние, не дожидаясь гололеда или обильных снегопадов. Региональный оператор напоминает, что оставлять старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО нельзя. Этот вид отходов относится к опасным.

"Водителям мусоровозов запрещено вывозить шины, обнаруженные в контейнерах или возле них, вместе с коммунальными отходами – они не должны попадать ни на мусоросортировочный завод, ни на полигон. Поэтому беспечность автолюбителей иногда может привести к захламлению контейнерной площадки во дворе", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

По закону автовладельцы обязаны обеспечить безопасную утилизацию автопокрышек в специализированных организациях. Часто покрышки принимают автомастерские, магазины по продаже шин, предприятия по переработке резинотехнических изделий и др. Правда большинство таких компаний оказывают услуги платно. Если все же на площадке наблюдается скопление шин, жителям Тюменской области следует обратиться в управляющую компанию или муниципальный орган власти.