Тюменским селам нужны ветврачи

11:33 18 октября 2022
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Управление ветеринарии Тюменской области сообщило о вакансиях в государственных ветеринарных учреждениях, фельдшерам и врачам обещают официальное трудоустройство, матпомощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов, премии, соцпакет, а также возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади и на оплату коммунальных услуг.

В частности, специалисты требуются в Викулово, Сорокино, Голышманово, Аромашево, (Упорово, Исетское, Ялуторовск и Ялуторовский район, Казанку, Сладково, Омутинку, Тобольск и Тобольский район, Вагай, Тюменский район, Нижную Тавду и Ярково.

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