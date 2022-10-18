Тюменским селам нужны ветврачи

Управление ветеринарии Тюменской области сообщило о вакансиях в государственных ветеринарных учреждениях, фельдшерам и врачам обещают официальное трудоустройство, матпомощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов, премии, соцпакет, а также возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади и на оплату коммунальных услуг.

В частности, специалисты требуются в Викулово, Сорокино, Голышманово, Аромашево, (Упорово, Исетское, Ялуторовск и Ялуторовский район, Казанку, Сладково, Омутинку, Тобольск и Тобольский район, Вагай, Тюменский район, Нижную Тавду и Ярково.