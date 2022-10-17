Ростелеком на Инфотехе презентует видеоаналитические детекторы, способные различать дым, огонь и оружие

Ростелеком совместно с компанией "Нетрис" презентуют инновационные разработки в сфере видеонаблюдения на XV Тюменском цифровом форуме/выставке "Инфотех 2022".

На стенде компании будут представлены комплексная платформа видеонаблюдения и видеоаналитики и решение по транспортному мониторингу, продемонстрирована работа видеоаналитических детекторов для распознавания дыма, огня и оружия, а также посетители смогут увидеть возможности применения беспилотных летательных аппаратов и систему для их обнаружения и перехвата.

Комплексное решение по транспортному мониторингу позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение автомобильных потоков на определенных участках дорог, в том числе на въезде и выезде из региона, и собирать статистику по перемещению транзитного транспорта. Новейшие видеоаналитические детекторы в автоматическом режиме выявляют заторы, препятствия на проезжей части, выпавший груз и падение средней скорости потока.

Детекция дыма и огня на основе данных видеоисточников является дополнительным способом фиксации возгорания и/или задымления наряду с использованием пожарных и дымовых датчиков-извещателей. При срабатывании детектора система отправляет оповещение в соответствующие службы для оперативного реагирования и ликвидации возгорания. Решение можно использовать в местах, где затруднена установка датчиков, например, в парках, скверах и т. д. Особенно это актуально для удаленных лесных массивов.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

Основным преимуществом умного видеонаблюдения можно назвать исключение роли человеческого фактора в работе системы, так как камеры могут анализировать видеопоток в режиме реального времени и оперативно реагировать на чрезвычайные события при их возникновении. Сейчас в региональную систему подключены 1 787 камер “Ростелекома”. А благодаря использованию видеоаналитических детекторов дыма и огня у организаций и городских служб появляется дополнительный источник получения информации о возгорании, что позволяет снизить время реагирования на нештатную ситуацию.

Детектор обнаружения оружия — новый шаг в видеоаналитике, который может применяться в сфере обеспечения безопасности. Решение может быть востребовано в образовательных, досуговых учреждениях и в других местах с большим скоплением людей. В режиме реального времени детектор осуществляет поиск вооруженных субъектов и при его срабатывании система может отправить оповещение в соответствующие службы, включить тревожный сигнал или подать управляющую команду на запирающее устройство для блокировки входных дверей.

Дмитрий Сачик, генеральный директор АО "Нетрис":

Мы предоставляем сервисы для создания безопасной и комфортной среды для горожан. Наша платформа интеллектуального видеонаблюдения функционирует на базе собственного высокопроизводительного видеоядра и обеспечивает широкий функционал для комплексного решения задач заказчика, включая биометрические, транспортные и ситуационные детекторы видеоаналитики, решения для управления городским и жилищно-коммунальным хозяйством. Мы непрерывно анализируем потребности заказчиков и предлагаем рынку новые решения. Одна из потенциально интересных к внедрению технологий, которую мы презентуем на форуме, — видеодетектирование беспилотных летательных аппаратов. Она позволяет производить обнаружение коптеров и дронов на расстоянии до 500 метров в том числе на видеопотоках с камер наблюдения.

XV Тюменский цифровой форум/выставка "Инфотех-2022" пройдет в Тюмени 19 -20 октября. Традиционно в рамках мероприятия презентуются знаковые для региона решения в ИТ-сфере. Подробнее ознакомиться с продуктами "Ростелекома" можно будет на стенде компании. Для посещения площадки необходима регистрация.