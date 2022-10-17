Более миллиарда направит Тюменская область в 2022 году на модернизацию поликлиник и ФАПов

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Объем финансирования реализуемого в рамках программы регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году превысит 1 миллиард рублей, за девять месяцев мероприятия профинансированы на сумму 979,5 миллиона рублей, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на очередном заседании президиума регионального правительства.

В рамках проекта планируется капитально отремонтировать 7 объектов здравоохранения и начать ремонты еще на 5 объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района. В планах замена помещений двух ФАПов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

Важнейшим результатом реализации региональной программы развития здравоохранения стало достижение установленных на федеральном уровне целевых показателей по снижению смертности, подчеркнула Наталья Логинова.

При дальнейшей реализации программы необходимо усилить профилактическую направленность медицинской помощи при проведении диспансеризации и комплексных профилактических медосмотров, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В целом расходы на реализацию региональной госпрограммы развития здравоохранения в Тюменской области за девять месяцев 2022 года составили более 27 миллиардов рублей - 77 процентов от годового плана.