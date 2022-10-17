Чтобы купить новый автомобиль, среднестатистическому тюменцу придется копить больше семи лет

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, быстрее других это могут сделать жители Чукотки, Ямала и Магаданской области, Тюменская область в этом рейтинге на 21 месте, отмечается в исследовании РИА Новости.

В исследовании отмечается, что далеко не всем по карману приобретение автомобиля, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины – 1,2 миллиона рублей. Для многих работающих людей накопить такую сумму непросто, подчеркивают эксперты. Для покупки нового авто тюменцам придется копить 7,4 года, подержанного - 4,3 года.

При анализе данным предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года.

Первое место в рейтинге у Чукотки, жителям которой нужно всего 3,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьей строчке располагается Магаданская область, где копить на новую машину придется 4,3 года. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле, поясняют эксперты.

В Москве срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку еще входят Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года), Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).

Многие россияне предпочитают выбрать подходящий вариант из подержанных транспортных средств, тем более этот рынок намного больше. Обычно в год продается порядка 6 миллионов бывших в употреблении машин. И средняя цена на подержанный автомобиль, по оценкам экспертов, составляет сейчас 1,2 миллиона рублей, что почти вдвое меньше средней цены новой машины.

Эксперты отмечают, что в последнее время цены на автомобили резко выросли, а многие модели вообще невозможно купить из-за дефицита. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины.

"В части новых автомобилей такая динамика смещает спрос в сторону более доступных моделей и с меньшем количеством опций. Кроме того, многие покупатели откладывают приобретение автомобиля до более стабильных времен", - говорится в пояснительной записке к исследованию.

По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе ситуация с производством массовых моделей и импортом новых иностранных автомобилей стабилизируется, поэтому можно ожидать некоторого увеличения объемов продажи новых автомобилей. Однако прогресс в способности работников накопить на приобретение автомобиля в ближайшее время, вероятно, будет очень слабым, заключают эксперты.