Кадровый центр "Работа России" проводит для школьников профориентационные экскурсии

Старшеклассники тюменской школы №15 в кадровом центре "Работа России" осмотрели кабинеты-модули о перспективных отраслях экономики, узнали о востребованных специальностях в строительных, нефтяных компаниях и силовых ведомствах, изучили и активировали мини-макет буровой установки.

"Мне кажется, что это очень круто. Ведь эти мероприятия помогают ребятам определиться с выбором профессии. Многие еще не знают чего хотят. А такие мероприятия помогают сэкономить время", - отметила старшеклассница Дарья.

Экскурсии проводятся бесплатно, перед началом психологи тестируют школьников для определения профиля деятельности в зависимости от склонностей, природных задатков и интересов. По результатам теста школьники узнают, в каких профессиях смогут максимально раскрыть свой потенциал. Записаться на экскурсию можно по телефону: +7(3452) 27-31-18.