Ямал в Волновахском районе ДНР построит жилой дом

На территории Волновахи (ДНР) ямальские строители к весне 2023 года построят жилой дом, он будет состоять из двух корпусов на 43 квартиры.

Дом возведут на месте разрушенного украинскими националистами, сейчас на стройплощадке ведутся земляные работы, под один из корпусов закладывают фундамент. Придомовую территорию также собираются благоустроить и озеленить деревьями, кустарниками и цветниками. Помимо этого, северяне обустроят детскую и спортивные площадки.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что кроме соцобъектов, людям нужна крыша над головой:

Поэтому начали строить новый трехэтажный дом на 43 семьи на месте разрушенного. Территорию вокруг тоже приведем в порядок. Город постепенно возвращается к мирной жизни, приятно за этим наблюдать.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Волноваха оживает и большая заслуга в этом региона-шефа – Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города, – написал в соцсетях Пушилин.

В правительстве ЯНАО отмечают, что строительство жилья - начало очередного этапа по восстановлению ямальцами мирной жизни в Волновахском районе. Ранее ямальские строители с опережением сроков сдали в эксплуатацию корпус больницы в Волновахе. Врачи, которые были вынуждены оказывать медпомощь прямо в палатках на улицах, оценили новое комфортное здание.