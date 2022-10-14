Победители спецконкурса губернаторских грантов обсудили действия при мобилизации

Победители спецконкурса грантов губернатора Тюменской области обсудили действия в случае мобилизации. Встреча состоялась в региональном центре "Семья".

Для мобилизованных руководителей НКО есть три варианта действий: оформить доверенность на другое лицо (заверить у нотариуса); внести изменения в Устав организации, например, для введения должности заместителя директора, который на период отсутствия руководителя сможет без доверенности действовать так же, как и директор; внести изменения в выписку ЕГРЮЛ, в которой может быть указано, что право подписи есть у двух человек организации. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3452) 20-40-70.

По итогам двух конкурсов Грантов Губернатора в этом году поддержку получили 111 проектов некоммерческих организаций на сумму порядка 64 млн рублей.