В Тюменской области сохраняется высокий спрос на на рабочих

С начала года по 12 октября в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 48 508 человек. Трудоустроено за этот же период 33 492 человека, на профобучение направлены 1 914 человек.

Работодателями заявлено на 13 октября более 25 тысяч вакансий.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 4,3 тыс. вакансий. По-прежнему спросом пользуются водители автомобиля, бетонщики, машинисты экскаватора, электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи, сварщики арматурных сеток и каркасов, изолировщики, плотники, арматурщики, операторы автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, дефектоскописты рентгено- и гаммаграфирования, рабочие деревообрабатывающего производства, монтажники технологических трубопроводов, электромонтажники по вторичным цепям, отделочники железобетонных изделий.

9,6 тыс. вакансий в сельском хозяйстве торговле, на обрабатывающих производствах и в образовании. В данном сегменте востребованы следующие профессии: учителя различных предметов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, оператор станков с программным управлением, обработчик птицы, станочник деревообрабатывающих станков, оператор птицефабрик и механизированных ферм, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, электрик, инструктор по вождению автомобиля, рабочие неквалифицированного труда.