На тюменском Инфотехе обсудят цифровую независимость

Цифровая независимость - главная тема XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ", которая пройдёт в Тюмени 19 и 20 октября.
В выставке участвуют 40 экспонентов с российскими ИТ-решениями и ПО,70 спикеров федерального и регионального уровня, 30 тематических площадок, отдельный трек "ИБ без границ" с интерактивной зоной, новелла этого года - выставка цифровой истории.
17 октября пройдет детский ИНФОТЕХ Junior. В программе мастер-классы, соревнования роботов, дискуссионный клуб, фестиваль косплея и конкурс разработчиков игр (впервые).
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:
В этом году форум проходит в 15-й раз. Это значимая веха для всего региона, так как за это время был сделан огромный шаг в цифровом развитии ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
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