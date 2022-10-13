На тюменском Инфотехе обсудят цифровую независимость

Цифровая независимость - главная тема XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ", которая пройдёт в Тюмени 19 и 20 октября.

В выставке участвуют 40 экспонентов с российскими ИТ-решениями и ПО,70 спикеров федерального и регионального уровня, 30 тематических площадок, отдельный трек "ИБ без границ" с интерактивной зоной, новелла этого года - выставка цифровой истории.

17 октября пройдет детский ИНФОТЕХ Junior. В программе мастер-классы, соревнования роботов, дискуссионный клуб, фестиваль косплея и конкурс разработчиков игр (впервые).

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: