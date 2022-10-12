Дни российских вин пройдут в крупнейших розничных сетях России

В крупнейших розничных сетях РФ с сегодняшнего дня можно будет найти около 230 лучших отечественных вин по специальным ценам, акция "Дни российских вин" продлится до конца ноября, сообщается в Tg-канале Минсельхоза РФ.

"Для потребителей это отличная возможность познакомиться с российской продукцией, а для виноделов – найти своего покупателя. Ежегодно проводим эту всероссийскую акцию совместно с Роскачеством и Минпромторгом при поддержке профильных ассоциаций", - отмечается в сообщении.

"Дни российских вин" стартовали во флагманском магазине "Перекресток" в Москве и 960 супермаркетах этой сети в 63 городах и магазинах других торговых сетей. Акционные вина отмечены специальными стикерами.