Работающие пенсионеры могут проконсультироваться по охране труда

Консультации по вопросам охраны труда дает возможность познакомиться с потенциальными работодателями, решить вопросы о получении профессионального обучения и дополнительного образования, обсудить вопросы трудоустройства, оформления самозанятости и охраны труда.

Бесплатные консультации для работающих граждан пожилого возраста по вопросам охраны труда оказывают специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области и территориальных отделений Кадрового центра "Работа России".

Телефоны горячих линий организованы в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой".

В Тюмени получить ответы от специалистов регионального департамента труда можно по телефону (3452) 42-63-55.