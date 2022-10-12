Работающие пенсионеры могут проконсультироваться по охране труда

Консультации по вопросам охраны труда дает возможность познакомиться с потенциальными работодателями, решить вопросы о получении профессионального обучения и дополнительного образования, обсудить вопросы трудоустройства, оформления самозанятости и охраны труда.
Бесплатные консультации для работающих граждан пожилого возраста по вопросам охраны труда оказывают специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области и территориальных отделений Кадрового центра "Работа России".
Телефоны горячих линий организованы в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой".
В Тюмени получить ответы от специалистов регионального департамента труда можно по телефону (3452) 42-63-55.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru