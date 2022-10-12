Работающие пенсионеры могут проконсультироваться по охране труда

13:39 12 октября 2022
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Консультации по вопросам охраны труда дает возможность познакомиться с потенциальными работодателями, решить вопросы о получении профессионального обучения и дополнительного  образования, обсудить вопросы трудоустройства, оформления самозанятости и охраны труда.

Бесплатные консультации для работающих граждан пожилого возраста по вопросам охраны труда оказывают специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области и территориальных отделений Кадрового центра "Работа России".

Телефоны горячих линий организованы в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой". 

В Тюмени получить ответы от специалистов регионального департамента труда можно по телефону (3452) 42-63-55.

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