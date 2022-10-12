Тюменцы принимают участие в финале чемпионата "Навыки мудрых"

Финал V Национального чемпионата "Навыки мудрых" пройдет с 12 по 14 октября 2022 года. Чемпионат является значимым мероприятием федерального масштаба, который способствует популяризации рабочих профессий и демонстрирует кадровый потенциал сотрудников в возрасте старше 50 лет, их способность эффективно трудиться и осваивать современные технологии.



Мероприятие в третий раз пройдет в дистанционно - очном формате. Специалисты поколения 50+ будут демонстрировать мастерство на домашних площадках, а центр управления соревнованиями расположится в Новосибирске. Чемпионат пройдет по 30 компетенциям. В соревнованиях примут участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов Российской Федерации.



Тюменскую область представляют семь участников в компетенциях: кондитерское дело, предпринимательство, лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход, малярные и декоративные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электромонтаж.



"Наши участники отличные специалисты, готовые мастерски выполнять свое дело в любых условиях, и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Их опыт и ответственный подход к делу, это то на что стоит равняться. Мы желаем нашим землякам только победы!" - отметил директор дептруда Александр Сидоров.



Соревновательные площадки будут организованы в областной столице и в городе Тобольске на базе образовательных организаций. Имена победителей будут известны 14 октября 2022 года.