Развитие Западно-Сибирского научного центра обсудили в тюменском правительстве

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня провел, участие во встрече приняла губернатор Югры Наталья Комарова.
Результаты работы лабораторий, которыми руководят молодые ученые:
В ТюмГУ созданы две лаборатории, еще две – на базе Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, по одной – на базе ТИУ и ЮГУ. При организации лабораторий создано 24 высокотехнологичных рабочих места.
По направлению "Биологическая безопасность" работают три лаборатории, по направлению "Нефть и газ" – две, по направлению "Нефтехимия" – одна.
К значимым исследовательским проектам относятся цифровизация химпроцессов переработки неклассического углеводородного сырья, селекционно-семеноводческий центра международного уровня, разработка способов сохранения биоразнообразия природных экосистем в условиях интенсивного неодопользования.
Также отмечается, что ученые разработали и передали для внедрения 4 конкурентоспособных технологии.
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