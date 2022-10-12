Развитие Западно-Сибирского научного центра обсудили в тюменском правительстве

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня провел, участие во встрече приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

Результаты работы лабораторий, которыми руководят молодые ученые:

В ТюмГУ созданы две лаборатории, еще две – на базе Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, по одной – на базе ТИУ и ЮГУ. При организации лабораторий создано 24 высокотехнологичных рабочих места.

По направлению "Биологическая безопасность" работают три лаборатории, по направлению "Нефть и газ" – две, по направлению "Нефтехимия" – одна.

К значимым исследовательским проектам относятся цифровизация химпроцессов переработки неклассического углеводородного сырья, селекционно-семеноводческий центра международного уровня, разработка способов сохранения биоразнообразия природных экосистем в условиях интенсивного неодопользования.



Также отмечается, что ученые разработали и передали для внедрения 4 конкурентоспособных технологии.