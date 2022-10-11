Тобольск активно участвует в экоакциях

Тоболяки в течение года активно участвуют в различных экологических акциях. Год начали со сбора елок, продолжили сбором мусора на берегах водоемов, сбором вторсырья и другими важными мероприятиями, сообщает администрация города.

С 5 по 30 января на территории Тобольска прошла экологическая акция "Елки, палки и щепа". Ее организаторами выступили "Дом природы" совместно с НОЭО по Тюменской области "Чистый путь". На территории мусоросортировочного завода собрали около тонны ёлок, вывезли их в ООО "СТАЛЬ" и переработали в щепу, которая послужила подкормкой для растений и подстилкой для животных.

Трижды прошла акция "Вода России. Чистый берег". Даты проведения экомероприятий приурочили ко Дню России, Дню семьи, любви и верности и Дню Тюменской области. В акциях приняли участие 125 человек - волонтеры и специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска, которые собрали 37 мешков мусора с берегов водных объектов. В их числе: береговая линия подгорной части города, район паромной переправы и карьер в микрорайоне Сумкино.

В 2023 году экоакции пройдут в районе нефтебазы, паромной переправы и в микрорайоне Иртышском. Дополнительно в мае запланировано проведение акции "Поможем реке" в Менделеево.

Большой вклад в сохранение экологии вносит проект "ЭкоТобольск". В его рамках проходят различные мероприятия экологической направленности: экоуроки, квизы, экодни и СВОП-вечеринки, а также социально-экологическая благотворительная акция "Двойная польза".

На протяжении всего года организуется сбор вторсырья (макулатура, пластик). За 2022 год молодежью города, молодыми семьями, школами, детскими садами, а также трудовыми коллективами и предприятиями собрано и в дальнейшем передано на переработку 6 тонн 319 кг макулатуры и 870 кг пластика. Вырученные средства отправлены в Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь".

Не первый год на территории Тобольска проходит экоквест "Чистые игры – Чистый Тобольск". В 2022 году четыре раза волонтеры и неравнодушные тоболяки очищали от мусора различные уголки города – сквер Спортивный в 10 микрорайоне, Панин бугор и территорию у Базарной площади, собрав более 5 тонн различного мусора.

Не отстают от молодежи и школьники города. Они активно участвуют в экосубботниках "Зеленая планета", "Зеленая Россия", экоакции "Добрая крышечка", "1000 деревьев" и многих других экомарафонах и фестивалях.