Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 4,4%

пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Погрузка на железной дороге в Тюменской области составила 8,4 млн тонн в январе-сентябре 2022 года, что больше на 4,4% аналогичного периода прошлого года.

Рост наблюдается за счет отгрузки нефти и нефтепродуктов: с начала года по железной дороге из региона отправлено 6,4 млн тонн - рост 14,7% к январю-сентябрю 2021 года. По остальным отмечается снижение: 365,3 тыс. тонн химикатов и соды (-9,1%), 123 тыс. тонн черных металлов (-2,6%), 100 тыс. тонн строительных грузов (-19,6%), 94,9 тыс. тонн лома черных металлов (-7,4%).

В сентябре в регионе погружено 991 тыс. тонн, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. В целом на Свердловской железной дороге в январе-сентябре 2022 года погрузка составила 106,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.