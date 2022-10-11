Тюменские библиотеки получат более 7,6 млн рублей на покупку книг в 2023 году

На формирование книжных фондов региональных и муниципальных библиотек Тюменской области в 2023 году будет направлено 7,609 млн рублей: 2,435 млн из федерального бюджета и 5,174 млн на условиях софинансирования из бюджета области.

Библиотеки региона в 2023 году получат 16 тысяч книг различной направленности. В 2022 году библиотеки получили 8,376 млн рублей, что позволило приобрести 12 тысяч книг. В частности, областная научная библиотека имени Менделеева с января по сентябрь 2022 года уже получила 4 221 экземпляр. А для библиотек Викуловского, Ишимского, Сладковского, Юргинского, Ярковского районов закупила и передала более 5 тысяч книг от издательств "РОСМЭН", "Эксмо", "Пешком в историю" и других, сообщаеют в областном правительстве.

Из справочной литературы в фондах появились: "Большая энциклопедия современных знаний", "Большая энциклопедия. Шедевры искусства", "Массовая литература в понятиях и терминах : учебный словарь-справочник". Раздел научно-популярной литературы пополнили книги: "А можно я сам? Как пережить кризисы самостоятельности ребенка", "30 нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину", "Атлас анатомии человека с дополненной реальностью" и другие.

В числе новинок художественной литературы "365 сказок на круглый год", Малое собрание сочинений Владислава Крапивина, "Наполеонов обоз. Книга 1-3" Дианы Рубиной.

Слабовидящим доступны: Астафьев Виктор "Васюткино озеро", Драгунский Виктор "Двадцать лет под кроватью. Старый мореход", Конан Дойл А. "Полное собрание повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе".

Также библиотекари приобретают книги писателей – обладателей различных премий: "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Нос" и другие.

Список приобретаемой литературы составляется и согласуется со всеми муниципальными библиотеками, исходя из запросов читателей.