Работодатели могут оценить качество работы службы занятости

Опрос работодателей Тюмени и Тюменского района организован в целях реализации мероприятий по модернизации службы занятости населения в рамках национального проекта "Демография".
Исходя из потребностей клиентов, в Кадровом центре постоянно расширяется перечень услуг. Консультанты центра содействуют решению возникающих вопросов в зависимости от различных жизненных и бизнес-ситуаций. Также осуществляется индивидуальное сопровождение клиентов, применяются новые подходы к содействию занятости населения при взаимодействии с различными структурами города и района.
Получившие услуги службы занятости работодатели могут пройти анкетирование в электронном виде на портале дептруда Тюменской области. В ответах на пять вопросов нужно оценить по пятибалльной шкале качество работы кадрового центра. Результаты будут использованы для выработки мер, направленных на повышение качества оказываемых услуг.
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