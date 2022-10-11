Работодатели могут оценить качество работы службы занятости

Опрос работодателей Тюмени и Тюменского района организован в целях реализации мероприятий по модернизации службы занятости населения в рамках национального проекта "Демография".

Исходя из потребностей клиентов, в Кадровом центре постоянно расширяется перечень услуг. Консультанты центра содействуют решению возникающих вопросов в зависимости от различных жизненных и бизнес-ситуаций. Также осуществляется индивидуальное сопровождение клиентов, применяются новые подходы к содействию занятости населения при взаимодействии с различными структурами города и района.

Получившие услуги службы занятости работодатели могут пройти анкетирование в электронном виде на портале дептруда Тюменской области. В ответах на пять вопросов нужно оценить по пятибалльной шкале качество работы кадрового центра. Результаты будут использованы для выработки мер, направленных на повышение качества оказываемых услуг.